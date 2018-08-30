الحراك الوطني يعلن انطلاق رحلة بحرية جديدة الأحد القادم من ميناء غزة

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار، عن استعدادها لإطلاق الرحلة البحرية الخامسة من ميناء غزة تجاه الحدود البحرية شمال القطاع الساعة الخامسة مساءاً يوم الأحد القادم للمطالبة بكسر الحصار "الإسرائيلي" عن القطاع.

وأكدت هيئة الحراك الوطني، استمرارها بتسيير الرحلات البحرية للفت أنظار العالم إلى مأساة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض لحصارِ "إسرائيلي" ظالم منذ أكثر من 12 عاماً.

وطالبت الهيئة في مؤتمر صحفي، برفع الإجراءات العدوانية للاحتلال الإسرائيلي ورفع العقوبات التي تفرضها السلطة في رام الله ضد قطاع غزة.

وتعرضت الرحلات البحرية السابقة التي سيرتها هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار إلى إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مما دفع المشاركين في المسيرة للعودة إلى القطاع.