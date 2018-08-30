الأسير الخطيب يواصل إضرابه عن الطعام منذ 26 يوماً

أكد نادي الأسير الفلسطيني اليوم الخميس أن الأسير عمران الخطيب (60 عاماً) من مخيم جباليا يواصل إضرابه عن الطعام منذ 26يوماً مطالباً بالإفراج المبكر عنه.

ونقل محامي نادي الأسير عن الأسير الخطيب إثر زيارته اليوم في معتقل "أوهليكدار" أنه يعاني قبل الإضراب من مشاكل صحية عديدة تفاقمت مع الإضراب منها ارتفاع في ضغط الدم، ومشاكل في الغضروف، وكوليسترول وتخثر في الدم، والتهابات مزمنة بالمعدة.

وذكر الأسير الخطيب المحكوم بالسّجن المؤبد و(12) عاماً، حسب بيان لنادي الأسير، أن مطلبه واضح وهو الإفراج عنه، وسيستمر في الإضراب رغم التهديدات التي بثتها إدارة معتقلات الاحتلال له خلال الأيام الماضية ونقله من معتقل إلى آخر، وبثها وعود بتحسين ظروف اعتقاله؛ لافتاً إلى أن هناك احتمالية لنقله إلى أحد المستشفيات المدنية التابعة للاحتلال خلال الأيام القادمة.

يُشار إلى أن الأسير الخطيب معتقل منذ عام 1997م وقد جرى تحديد حكم المؤبد له بـ(45) عاماً قضى منها (21) عاماً، علماً أنه أب لأربعة أبناء.