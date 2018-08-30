لماذا رفضت كوريا الجنوبية استقبال الرئيس الإسرائيلي؟

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، أن كوريا الجنوبية رفضت في الآونة الأخيرة استقبال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين خلال العام الجاري أو العام المقبل.

وبحسب الصحيفة، فإن إسرائيل عبر سفيرها في كوريا الجنوبية حاييم حوشين قدمت طلبا رسميا للجهات المختصة في كوريا الجنوبية لزيارة ريفلين، لكنه تلقى ردا سلبيا ما شكل مفاجأة كبيرة للرئيس الإسرائيلي الذي كان على علم مسبق بالطلب وتم تقديمه بالتنسيق معه.

وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية لم توضح أسباب رفضها، مشيرةً إلى أن الترجيحات لدى إسرائيل بأن الرفض سياسي لأسباب لم تعرف، وليس شخصيا ضد ريفلين.

ويعتقد أن السبب الرئيسي هو شعور المسؤولين في كوريا الجنوبية بالإحباط من تجاهل إسرائيل لها في أكثر من صفقة عسكرية وأمنية مهمة عقدتها في السنوات الأخيرة مع عدول أخرى، وأيضا لأسباب قد تتعلق بقضية العلاقات بين الكوريتين بعد تحسنها ولقاء الرئيسين الكوري الجنوبي مع الشمالي منذ أشهر.

وقال مسوؤل في الخارجية الإسرائيلية أنه لا يوجد أي توتر بين البلدين وأن العلاقات التجارية والاقتصادية والأمنية المختلفة لا زالت متواصلة، وأن كوريا الجنوبية من الدول الصديقة لإسرائيل.