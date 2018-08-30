فوز "فلسطين اليوم" في مسابقة "الصليب الأحمر" لأفضل تقرير صحفي إنساني

فازت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" في مسابقة "أفضل تقرير صحفي إنساني" التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، للصحفيين الفلسطينيين والعاملين في وسائل الإعلام الفلسطينية في غزة.

وقد حاز تقرير "سيلفي الوداع الأخير.. أم ثكلى ومسعف مقدام" للصحفي عبد الرؤوف زقوت، على جائزة أفضل تقرير صحفي إنساني عن التقارير المكتوبة.

كما شاركت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بثلاثة تقارير مكتوبة أخرى في المسابقة التي تم الإعلان عنها، حيث حصل الصحفيون على شهادات تكريم لمشاركتهم في المسابقة.

وفاز الصحفي حمزة رضوان بأفضل تقرير إذاعي، فيما تم استبعاد التقارير المرئية عن المسابقة لعدم موافاتها لشروط المسابقة.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أعلنت في بداية يوليو عن مسابقة “أفضل تقرير صحفي إنساني”، حيث تعد اللجنة منظمة مستقلة ومحايدة تعمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاع المسلح وغيره من حالات العنف في جميع أنحاء العالم – ترحب بالترشح لجائزة أفضل تقرير صحفي إنساني.

وقد أكد جيلان دوفورن رئيس اللجنة الدولية في غزة، أهمية المسابقة حيث تهدف لتسليط الضوء على المعاناة في غزة، وتأثير تبعات النزاع طويل الأمد والاحتلال، مثل الوصول إلى المياه والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والبطالة وما إلى ذلك.

كما اهتمت المسابقة وفق دوفورن بقصص حقيقية للعاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك العاملين في مجال الرعاية الصحية، الذين يعملون في حالات النزاع المسلح أو العنف، والأشخاص الذين أثر على حياتهم أحد مكونات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

من جهتها، قد أوضحت سهير زقوت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن أكثر من 60 مشاركة تقدم بها العاملون في الوسائل الإعلامية، من بينها 5 تقارير مرئية، و3 مسموعة، و52 مكتوبة.

وتهدف المسابقة إلى تقدير وتثمين القصص والتقارير التي تتناول التبعات الإنسانية المترتبة على النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى على السكان. وتسعى مبادرة اللجنة الدولية أيضاً إلى تسليط الضوء على احترام كرامة الإنسان وتعزيز المبادئ الإنسانية.

واستهدفت المسابقة الصحفيين المحترفين من غزة، و العاملين في الصحافة المطبوعة أو الإلكترونية أو المحطات المرئية والمسموعة، و الذين قاموا بنشر تقاريرهم في الفترة الواقعة بين 10 يوليو 2017 و 10 يوليو 2018 في وسائل الإعلام الفلسطينية المحلية.

من جانبها، أكدت الصحفية لنا شاهين عضوة في لجنة التحكيم، أن المسابقة بحثت عن قصص مميزة ذات اهتمامات إنسانية، خاصة تلك التي تصور القضايا الإنسانية بطريقة جديدة وغير متوقعة. يجب أن تتوافق التقارير المقدَمة مع المعايير المهنية والأخلاقية للصحافة الإنسانية، مثل الحياد والموضوعية واحترام كرامة الإنسان.

وفيما يلي رابط للتقرير الفائز بالجائزة: مـــن هُنـــــا















