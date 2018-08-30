غزة: اعتقال مهربين وضبط 115 فرشا من الحشيش بحوزتهم

أعلنت شرطة مكافحة المخدرات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، عن اعتقال مهربين بعد أن ضبط بحوزتهم 115 فرش حشيش.

وأوضح الرائد أحمد الشاعر مدير المكافحة برفح أن العملية تمت بالتعاون مع قوة أمن الحدود بضبط كمية كبيرة من المخدرات خلال مهمة معقدة استمرت أكثر من شهر.

وذكر أن عناصر إدارته رصدت تحركات مشبوهة داخل أحد المنازل في المنطقة الشرقية الحدودية للمدينة، وتم تقسيم الإدارة إلى 3 مجموعات مختصة بالمراقبة والمتابعة والنقل، وبعد شهر من الرصد والمتابعة تم الوصول إلى نقطة الصفر ومداهمة المنزل وضبط 59 فرشا من الحشيش وعدة مهربين وهروب آخرين.

وأضاف "بعد التحقيق الميداني مع المتهمين اعترفوا على وجود كمية أخرى متبقية في المكان وبعد البحث عنها تم ضبطها وهي 56 فرشا آخرا".

يشار إلى أن المباحث سلمت الكمية المضبوطة والمهربين المعتقلين إلى مفتش التحقيق بالشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.