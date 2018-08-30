غرينبلات يهدد السلطة الفلسطينية .. لماذا؟

حذر المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الخميس، السلطة الفلسطينية بأنها "إن لم تقم بخطوات إيجابية تجاه المباحثات التي تجريها السلطات المصرية مع فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة فإن هناك من سيملأ الفراغ".

وقال غرينبلات في بيان له نشرته الخارحية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، إن "الإدارة الأمريكية تدعم الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين"، بالإضافة لـ "تحقيق شروط عودة السلطة إلى غزة".

وأضاف أن "السلطة الفلسطينية ينبغي أن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة، وتتحمل مسؤوليتها، أو أن هناك من سيملأ الفراغ".

يذكر أن السلطات المصرية، تجري مباحثات مع فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بشأن وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق المصالحة الداخلية.