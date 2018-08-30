الاحتلال يعتقل 16 مواطناً خلال اقتحامات في الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، عدة مناطق في الضفة المحتلة، واعتقلت عدداً من المواطنين، بينهم أسير محرر.

وقال جيش الاحتلال في بيانه إنه اعتقل 16 فلسطينياً، بحجة أنهم مطلوبين لأجهزة مخابارته.

وعرف من بين المعتقلين:

1. الشيخ المحرر حسام حرب- اسكاكا قرب سلفيت

2. أمير أبو شارب- قلقيلية

3. أحمد شلش- قلقيلية

4. حسام أبو لبدة- قلقيلية

5. الشيخ وسام مجيد صوافطة- طوباس

6. خالد محمد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم

7. سند ماجد طقاطقة- بيت فجار

8. شريف محمد صبيح- الخضر جنوب بيت لحم

9. مراد البرغوثي- من بلدة بيت ريما أثناء مروره على بوابة النبي صالح.

10. خباب الريماوي- من بلدة بيت ريما أثناء مروره على بوابة النبي صالح.

11. محمد عقل جابر- مخيم نور شمس بطولكرم

12. محمد وليد جابر- مخيم نور شمس

13. محمود عدنان جابر- مخيم نور شمس

14. الأسير المحرر ووالد عدد من الأسرى إسماعيل حسين الحروب- دير سامت غرب الخليل