الطقس: الحرارة في ارتفاع

يكون الجو اليوم الخميس، غائماً جزئياً الى صاف، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً الجمعة يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وكذلك السبت يكون الجو حاراً نسبيًا الى حار، حيث يطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج .