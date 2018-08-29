خطر غير متوقع للحوم المشوية

اكتشف علماء جامعة أكسفورد البريطانية، بأن الإفراط في تناول اللحوم المشوية على الفحم يزيد من احتمال الموت المبكر بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويفيد موقع EurekAlert بأن دراسة أجريت في الصين، شارك فيها 341730 شخص تتراوح أعمارهم بين 30-79 سنة، أجرى من خلالها العلماء استبيانا حول الطريقة التي يستخدمونها لطهي اللحوم، والوقود المستخدم في ذلك. انصب اهتمام العلماء على مدى تعرض المشاركين في الدراسة إلى نتائج احتراق الفحم الحجري وفحم ونشارة الخشب، ثم اختار العلماء للدراسة اللاحقة أشخاصا يطهون طعامهم باستخدام الفحم، ما لا يقل مرة واحدة أسبوعيا، ولا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

استخدم الوقود الصلب في طهي الطعام 22.5% من المتطوعين خلال الـ 30 سنة الأخيرة، و24.6% خلال الـ 10-29 سنة الأخيرة، و53% خلال الـ 10 سنوات الأخيرة أو أقل، أو لم يستخدموه نهائيا. توفي خلال فترة الدراسة 8304 مشترك بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية. علاوة على ذلك فقد تبين أن كل عشرة سنوات من الطهي باستخدام الفحم يزيد خطر الموت بنسبة 3%.

ويؤكد العلماء أن استخدام الكهرباء أو الغاز في طهي الطعام يخفض جدا من أخطار الموت بأمراض القلب والأوعية الدموية.