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نتنياهو: عملية تطبيع العلاقات مع دول عربية جارية على قدم وساق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:51 - 29 اغسطس 2018
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي
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عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ارتياحه إزاء عدد الدول العربية التي شملها تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو اليوم الأربعاء إن "تطبيع العلاقات بين عدد من الدول العربية وإسرائيل القوية تجري مباشرة أمام عيوننا على نطاق كان من الصعب أن نتخيله في السابق".

ورأى نتنياهو أن هذا التطبيع "يبعث الأمل بأن يتحقق السلام في نهاية المطاف"، مشيرا إلى أن "لدى إسرائيل الكثير من الأعداء داخل العالم العربي وخارجه، وهم يدركون قدرات إسرائيل وسياستها، التي تكمن في أن من يحاول أن يؤذينا سنلحق الضرر به".

وقبل يومين، صرح نتنياهو بأن التهديد النابع عن إيران تسبب بالتطبيع بين إسرائيل ودول عربية ما يمكن أن يقود إلى السلام، إذ باتت "العديد من الدول العربية تنظر إلى إسرائيل ليس كعدو لها بل كحليف في التصدي للعدوان الإيراني". على حد قوله.

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