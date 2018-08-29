إخطارات "إسرائيلية" للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية شرق بيت لحم

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، مواطنين بالاستيلاء على أراضٍ يملكونها في مواقع مختلفة من قرية بيت تعمر شرقي مدينة بيت لحم.

وقال ممثل هيئة شؤون مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن قوات الاحتلال وزعت إخطارات عند دوار الفرديس تتضمن وضع اليد على أماكن متناثرة وسط تجمع سكني في بيت تعمر لاستخدام عسكري.

وأشار بريجية في تصريحات نقلتها عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إلى أنه تم منح المواطنين مدة سبعة أيام لتقديم الاعتراض لإحدى المحاكم الإسرائيلية، على قرارات وضع اليد والاستيلاء على أراضيهم الخاصة.

وذكر الناشط الفلسطيني، أن هذا الإجراء "التعسفي، يمثل خرقًا لاتفاقية جنيف، ويشكل خطرًا على حياة المواطنين من خلال إمكانية وضع أكشاك أو أبراج عسكرية، وهذا غير قانوني".

ومن الجدير بالذكر أن سلطات الاحتلال تقوم بـ "تسريب" الأراضي الفلسطينية التي تضع اليد عليها لأغراض عسكرية وتقوم بتحويلها للاستخدام "المدني" لصالح بناء مستوطنات يهودية عليها.