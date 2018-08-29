فلسطين تخسر أمام لبنان في بطولة غرب آسيا للشابات

فاز المنتخب اللبناني على المنتخب الفلسطيني بنتيجه 3/ صفر في بطولة الشابات دون18 عاماً في لبنان والذي ينظمها اتحاد غرب آسيا لكرة القدم على ملعب أمين عبد النور ببحمدون بمشاركه منتخبات فلسطين، لبنان، الاردن.

وجرت المباراة بحضور رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم فرع الشتات دياب الخطيب ونائبه محمود جاد وجميع اعضاء الاتحاد ومستشارة السفارة الفلسطينية خالد عبادي وامين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف ورئيس لجنة الكرة النسائية جورج سولاج ونائب رئيس اللجنة هامبيك ميساكيان وبحضور جماهير غفيرة.

جدير بالذكر أن المشاركة الفلسطينية تتم تحت رعاية بنك فلسطين وبرنامج فلسطينية.