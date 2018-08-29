الاحتلال يمدد اعتقال الاسيرة لمى خاطر

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن "عوفر"، اليوم الأربعاء، اعتقال الأسيرة لمى خاطر (42 عاما) للمرة الثامنة بذريعة استكمال الإجراءات القضائية، لمدة ثمانية أيام، فيما أرجأت النظر في قضية الأسيرة سوزان العويوي (40 عاما) حتى العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وبين نادي الأسير، في بيان له، أن الأسيرة خاطر اعتقلت في الـرابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي وهي أم لخمسة أبناء، فيما اعتقلت الأسيرة العويوي في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي وهي أم لأربعة أبناء، علما أن الأسيرتين تعرضتا لتحقيق قاسٍ ومكثف في معتقل "عسقلان".

يُشار إلى أن سلطات الاحتلال نفذّت حملة اعتقالات طالت ست نساء من محافظة الخليل منذ شهر حزيران / يونيو الماضي وهن: سوزان العويوي، وصفاء أبو سنينة، ودنيا سعيد، ولمى خاطر، وسونيا الحموري، وسائدة بدر.