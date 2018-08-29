ترامب يُعلن عن رحيل محامي البيت الأبيض دون ماكغان قريبًا

سيُغادر محامي البيت الأبيض، دون ماكغان، منصبه قريبا، كما أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء. في وقت يشكل تحقيق المدعي الخاص، روبرت مولر، مزيدًا من التهديد للأوساط القريبة من ترامب.

وكتب ترامب في تغريدة: "محامي البيت الأبيض دون ماكغان سيُغادر منصبه في الخريف، بُعيْد تأكيد تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا، كما آمل".

وأضاف ترامب: "لقد عملت مع دون وقتا طويلا وقدرت عمله بالفعل"، دون إشارة إضافية إلى أسباب مغادرته أو إلى هوية من سيخلفه.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من معلومات كشفتها صحيفة "نيويورك تايمز" مفادها أن دون ماكغان "تعاون في شكل واسع" مع التحقيق الذي يُجريه فريق مولر حول الاشتباه بتواطؤٍ بين فريق حملة ترامب وروسيا.

وبعد نشر هذه المعلومات، لم يُخفِ ترامب استياءَه وقال: "لقد سمحت له كما سمحت لجميع الآخرين بالإدلاء بشهاداتهم. لم أكن مضطرًا إلى ذلك"، مؤكدا أن ليس لديه "شيء ليخفيه".

وفي آب/أغسطس، تعرَّض ترامب لضربتين قضائيتين، فقد أُدين الرئيس السابق لحملته، بول مانافورت، بالتهرب الضريبي، وكان لهذا القرار بعد خاص لأنه صادر عن أول محاكمة مرتبطة بالتحقيق الذي يُجريه مولر.

وكان المحامي الشخصي السابق لترامب، مايكل كوهين، قد اتُّهم بالتهرُّب الضريبي وانتهاك القوانين حول تمويل الحملات الانتخابية، دون أن يكون لذلك صلة بالتحقيق في شأن روسيا.