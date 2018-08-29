اتفاق اسرائيلي امريكي على دعوة السلطة لحضور مؤتمر دافوس

ذكر التلفزيون الإسرائيلي القناة الثانية أن الإدارة الأمريكية ستقدم الدعوة لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور المؤتمر الاقتصادي الدولي في يناير المقبل دافوس في سويسرا.

ووفقا للقناة الإسرائيلية فوزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون اتفق مع نظيره ستيف منتشين على عقد مؤتمر دولي لوزراء المالية في الدول الأوروبية كما ستوجه الدعوة لمسؤولين عن دول الخليج والسعودية ومندوبين عن السلطة الفلسطينية ويهدف المؤتمر تطوير الاقتصاد الفلسطيني.

الجدير ذكره أن تدهور الاقتصاد الفلسطيني سببه العدوان الإسرائيلي على المقدرات الاقتصادية الفلسطينية، ومحاربة الصناعة والصادرات الفلسطينية ومنع وصول المواد الخام، والحصار الاسرائيلي على قطاع غزة.