نتنياهو: الاتفاق الايراني السوري لن يرد اسرائيل

تعقيباً على اتفاق التعاون العسكري الإيراني السوري ، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن "أي اتفاق بين سورية وإيران لن يردع إسرائيل، كما ولن يردعنا أي تهديد".

وهدد نتنياهو بأن جيشه سيواصل العمل" ضد محاولات إيران للتمركز وإنشاء قوات متقدمة وأنظمة أسلحة متطورة في سورية. وأضاف "كل من يهددنا يعرض نفسه للخطر، وعلى أي حال لن يحقق هدفه".

يشار إلى أن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي وقع خلال زيارة قام بها إلى دمشق، اتفاقية تعاون عسكري بين النظام في طهران ونظام الأسد بدعوى "إعادة بناء القوات السورية".

وجاء في الاتفاق أنه يهدف إلى "تعزيز البنى التحتية الدفاعية في سورية، التي تعتبر الضامن الأساسي لاستمرار السلام والمحافظة عليه". كما يسمح بمواصلة "التواجد والمشاركة" الإيرانية في سورية، كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" نقلا عن حاتمي.