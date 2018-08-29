تشكيل طاقم إسرائيلي- أمريكي لتشديد العقوبات على إيران

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن تشكيل طاقم إسرائيلي- أمريكي بهدف تشديد العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقالت الصحيفة العبرية، اليوم الأربعاء، إن وزير المالية الإسرائيلي موشيه كحلون، اتفق مع نظيره الأمريكي ستيف منوتشين خلال اجتماع عقد أمس الثلاثاء في واشنطن على إقامة طاقم مشترك للعمل على فرض عقوبات اقتصادية على إيران في مجال الهايتك (التكنولوجيا العالية).

ونقلت هآرتس عن كحلون قوله، إن "العقوبات الاقتصادية التي تقودها الولايات المتحدة ضد إيران تثبت فاعليتها، هي تساهم بإزالة التهديد عن أمن إسرائيل والعالم الحر كله، ولذلك يجب أن نشكر الولايات المتحدة".

وأضاف الوزير الإسرائيلي، أن الطاقم المشترك الذي أقامته تل أبيب وواشنطن ستكون له أهمية كبيرة في تشديد العقوبات على إيران، "هذه بشرى كبيرة لدولة إسرائيل".

وأشارت إلى أنه بعد الاجتماع مع منوتشين التقى كحلون مبعوث الرئيس الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وتحدث الجانبان عن خيارات لتعزيز مشاريع اقتصادية مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين بدعم أمريكي.

وجددت الولايات المتحدة عقوباتها على إيران قبل ثلاثة أسابيع في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي قبل ثلاثة أشهر، وذلك بهدف مضاعفة تفعيل الضغوطات على طهران.

ومن بين العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران، منع الاتجار بالدولار الأمريكي والذهب والألومنيوم، والفولاذ الصلب، والفحم وطائرات الركاب التجارية. ووقف استيراد السجاد الفارسي من إيران.