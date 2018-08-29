تحالف قوى المقاومة يدعو اللجنة التحضيرية للبدء بخطوات إعادة تشكيل مجلس وطني توحيدي

أكدت القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية على استمرار الجهود والعمل لتحقيق الوحدة الوطنية الحقيقية بين مختلف القوى والفصائل والفعاليات والشخصيات الوطنية، وتكثيف الجهود لتحقيق المصالحة بين طرفي الانقسام الفلسطيني, من خلال تنفيذ وتطبيق ما تم التوافق عليه في الحوارات الفلسطينية منذ عام 2005 ـ 2011 ولغاية الآن, بهدف تحقيق الشراكة الوطنية في كل المؤسسات والأطر الفلسطينية.

وحذرت القيادة في بيان لها، من الدعوات والمبادرات المشبوهة التي تطرحها دوائر غربية وصهيونية للهدنة بذريعة معالجة القضايا الإنسانية، كمدخل لاحتواء المقاومة وقطاع غزة الصامد في إطار مشاريع التهدئة والهدنة كغطاء لدفع الفلسطينيين للانخراط في خطوات صفقة القرن التي تستهدف إقامة دويلة في غزة على حساب حقوق شعبنا الوطنية والتاريخية.

وأكدت على حق شعبنا العربي الفلسطيني في استمرار النضال والمقاومة بكل أشكالها من أجل تحرير وطنه من الاحتلال الصهيوني, ومواجهة ورفض كل الخطوات التي تمس حق شعبنا في المقاومة والتمسك بكامل الحقوق الوطنية والتاريخية لشعبنا، في ظل المخاطر التي تحدق بقضيته وخاصة "صفقة القرن".

ودعا التحالف كل القوى والفصائل والهيئات والفعاليات والشخصيات الفلسطينية لتحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي تواجه قضيتنا وشعبنا, والتصدي لمحاولات تمرير صفقة القرن تحت مسميات مختلفة, ومواجهة كل الضغوطات والاشتراطات الصهيونية والغربية والرجعية العربية, والحرص على وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة هذه التحديات.

كما دعا اللجنة التحضيرية لبدء خطوات إعادة تشكيل مجلس وطني توحيدي بمشاركة كل القوى والفصائل والهيئات والفعاليات والشخصيات وممثلي شعبنا في كل التجمعات الفلسطينية استناداً إلى ما تم الاتفاق عليه بإجراء انتخابات حرة وديمقراطية حيث ما أمكن, بهدف إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية استناداً للميثاق الوطني الفلسطيني وبرنامج المقاومة للاحتلال.

ووجهت القيادة المركزية التحية لأبناء شعبنا في قطاع غزة الصامد, وأبرقت بالتحية لأبطال مسيرات العودة والطائرات الورقية والبالونات الحارقة, وأكدت على مواصلة النضال من أجل حماية الحقوق الفلسطينية وفك الحصار الظالم عن القطاع.