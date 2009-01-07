القاهرة تتفق مع « إسرائيل » على إدخال المساعدات لغزة عبر معبر العوجة

فلسطين اليوم : القاهرة

بعد أقل من 48 ساعة على اقتراح وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط "إقامة ممرات آمنة" لتوصيل المساعدات والغذاء والدواء لسكان قطاع غزة، بدأت القاهرة تتحدث بشكل مباشر عن منفذ لنقل المساعدات إلى غزة، وهو معبر العوجة.

ويقع هذا المعبر بين مصر وإسرائيل ويخضع لإشراف مشترك، وهو معبر تجاري بالأساس مجهز لنقل البضائع والسلع، ويبعد نحو 40 كيلومتراً عن معبر رفح و80 كيلومتراً عن مدينة العريش أكبر مدن شبه جزيرة سيناء.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية السفير حسام زكي أنه "تم الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي على إدخال المساعدات الغذائية والشاحنات الكبيرة عبر العوجة ثم نقلها إلى معبر كرم أبو سالم –الذي تسيطر عليه "إسرائيل"- لإدخالها إلى غزة".