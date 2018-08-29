عباس يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قراراتها المتعلقة بالقدس واللاجئين

جدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، التأكيد على الخطة التي طرحها في فبراير الماضي أمام مجلس الأمن لعقد مؤتمر دولي للسلام، "وتشكيل آلية دولية متعددة الاطراف لرعاية عملية السلام، وصولا لتطبيق حل الدولتين على حدود 1967، وتحقيق الشعب الفلسطيني لحريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية."

وشدد عباس في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البوسنة والهرسك باكر علي عزت بيغوفيتش، على ضرورة الاستجابة لدعوات المجتمع الدولي بأن تتراجع الولايات المتحدة عن قراراتها المتعلقة بالقدس واللاجئين.

وأشاد عباس بما تم توقيعه من اتفاقيات ثنائية في مجالات التعليم والإعلام، بين دولة فلسطين والبوسنة والهرسك، مؤكدا ضرورة توقيع بقية الاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين الجهات المختصة في البلدين ولم توقع بعد، لما لذلك من أثر كبير على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.