الاحتلال يهدم عرائش في بيت أمر ويستولي على كميات من الخضار والفواكه

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من العرائش بالقرب من مدخل بلدة بيت امر، بمحاذاة الشارع الاتفاقي رقم (60)، واستولت على كميات من الخضار والفواكه.

وقال الناشط الإعلامي محمد عوض، ان قوات الاحتلال وما يسمى بلدية عصيون، هدمت عددا من عرائش المزارعين، واستولوا على كميات من العنب والبرقوق والبندورة وغيرها من منتجات المزارعين.

تجدر الاشارة الى ان قوات الاحتلال استولت على كميات أخرى وهدمت عرائش قبل نحو أسبوعين على امتداد الشارع الالتفافي المعروف بشارع القدس الخليل، وذلك بحجج امنية، وعرقلة سير المستوطنين.