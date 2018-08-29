أجهزة أمن السلطة تعتقل عددا من نشطاء الجهاد الإسلامي في نابلس

اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عددا من نشطاء حركة الجهاد الإسلامي خلال حملات مداهمات وتفتيش نفذتها في أنحاء متفرقة من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

واعتقل جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الشقيقين المحررين من سجون الاحتلال (رياض) و(أحمد) محمد سالم دعدس بعد دهم وتفتيش منزليهما بنابلس يوم أمس الثلاثاء.

وكان المعتقل رياض دعدس قد قضى في سجون الاحتلال أمثر من سنتين ونصف السنة بين الأعوام 2015 و2017، وهو يعاني من إصابة في إحدى قدميه كان من المقرر أن يجري لها عملية جراحية اليوم.

بيننا قضى المعتقل أحمد دعدس 17 شهرا في سجون الاحتلال بين العامين 2015 و2016.

وفي عملية دهم وتفتيش مشابهة بنابلس، اعتقلت قوة تابعة لجهاز المخابرات العامة المحرر من سجون الاحتلال سلامة مروان فايز عبد الجواد، واقتادته إلى جهة مجهولة وصادرت سيارته الخاصة.

وكان عبد الجواد قد قضى في سجون الاحتلال 17 شهرا بين العامين 2016 و2017.

من جهة ثانية، يواصل جهاز المخابرات العامة في مخيم عسكر بنابلس اعتقال المحرر معتصم مجدي جهاد مدني، والذي تم اعتقاله من مكان عمله قبل 15 يوما.

وكان مدني قد اعتقل في سجون الاحتلال نهاية العام الماضي وقضى خلف القضبان 9 شهور.

كما يواصل جهاز المخابرات العامة في مخيم عسكر اعتقال الناشط أحمد مرشود الخامس عشر على التوالي.

وذكر مصدر في الجهاد الإسلامي أن أجهزة أمن السلطة تستهدف مدينة نابلس بشكل ممنهج، ولديها أوامر باقتحام وتفتيش المنازل واعتقال نشطاء وكوادر المقاومة وخاصة من أبناء الجهاد الإسلامي.