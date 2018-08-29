المرور بغزة تكثف إجراءاتها مع بدء العام الدراسي

شرعت الإدارة العامة لشرطة المرور بتنفيذ إجراءاتها واستعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد في محافظات قطاع غزة، من خلال خطة متكاملة لتنظيم ومراقبة الحركة المرورية بما يضمن السلامة المرورية في الشوارع العامة التي يستخدمها الطلبة.

وفي هذا السياق أوضح العقيد إيهاب مهنا مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور، أن زيادة انتشار عناصر شرطة المرور على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية القريبة من المدارس، يأتي بهدف حماية أبنائنا الطلبة، من الحوادث المرورية.

وأوضح مهنا أنه سيتم تكثيف انتشار عناصر المرور في جميع المحافظات، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحامًا مروريًا والقريبة من المدارس، حيث تتواجد عناصر شرطة المرور في تلك الأماكن منذ الصباح الباكر.

وأشار إلى أن شرطة المرور تقوم بواجبها الأساسي في الحفاظ على الحركة المرورية وتيسير حركة السائقين ومستخدمي الطريق، في سبيل الحفاظ على أرواحهم، وتجنبًا للحوادث المرورية.

وأوصى العقيد مهنا أولياء الأمور باصطحاب أبنائهم خاصة الأطفال، في الأيام الأولى، لتعليمهم كيفية السير على الأرصفة، والمحافظة على حياتهم من الحوادث.

وأهاب مدير عام الإدارة العامة لشرطة المرور، بالسائقين بضرورة الحفاظ على السرعة، والسير بهدوء خاصة بالشوارع والمفترقات القريبة من المدارس.

ولفت إلى أن شرطة المرور وضعت خطة متكاملة لنشر التوعية المرورية لدى طلبة المدارس خلال هذا العام، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، حيث ستخصص حصصًا مرورية في كافة المدارس لتعليم الأطفال، كيفية عبور الطريق وتعريفهم بالإشارات المرورية، مشيرًا إلى تواجد الشرطة النسائية لنشر التوعية المرورية داخل مدارس الفتيات.

وتتخذ وزارة الداخلية من خلال إداراتها وأجهزتها المختصة في كل عام بالتزامن مع بدء العام الدراسي، كافة التدابير اللازمة لتوفير الأجواء الإيجابية لطلبة المدارس والجامعات، ومنع أي مظاهر للتشويش والتوتر.