خلال ساعات.. ريال مدريد يضم مهاجم لصفوفه

يقف نادي ريال مدريد الاسباني على بعد خطوة من التعاقد مع المهاجم الاسباني والدومينيكاني الأصل ماريانو دياز من فريق ليون الفرنسي قبل ساعات من إغلاق الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة ماركا الاسبانية إن الصفقة شبه أغلقت، مشيرة إلى أن ماريانو قد يصل في أي لحظة إلى مطار مدريد من أجل إجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال للفريق.

يذكر أن دياز انتقل من ريال مدريد إلى ليون الصيف الماضي، ليسجل تألقا ملحوظا في الدوري الفرنسي.

وتوقعت الصحيفة أن تكلف الصفقة 22 مليون يورو، حيث يملك ريال مدريد أفضلية في ضمه بالإضافة إلى نسبة 35% من قيمة اللاعب.