تظاهرة برام الله للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

نظم عشرات عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، اليوم الأربعاء، مسيرة ووقفة وسط رام الله ضمن فعاليات اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء.

وكانت سلوى حماد، منسقة حملة استرداد جثامين الشهدء المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، قد أكدت قبل عدة أيام في تصريح لها، أن عدد الجثامين المحتجزة منذ عام 2015، بلغ 26 جثماناً، منها أربعة تم دفنها في مقابر تابعة لجيش الاحتلال.

وأشارت إلى أن عدد الجثامين في ما يعرف بمقابر الأرقام، بلغ 253 جثماناً، مطالبة بمزيد من الفعاليات للأفراج عنهم.

ومن الجدير ذكره أن سلطات الاحتلال تستخدم احتجاز جثامين الشهداء كورقة مساومة في التفاوض مع المقاومة الفلسطينية على الإسرائيليين المحتجزين لديها في قطاع غزة، كما أنها تشترط على أهالي الشهداء للإفراج عن جثامين أبنائهم الدفن الفوري بعد تسلمهم الجثمان وبحضور عدد قليل من الأقارب، وأحيانا تشترط عليهم دفع كفالة مالية تصل إلى 6 آلاف دولار.