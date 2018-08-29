حمدونة : 300 طفل فلسطيني معتقل يحرم من الالتحاق بالتعليم

دعا مدير مركز الأسرى للدراسات الدكتور رأفت حمدونة اليوم الأربعاء بالتزامن مع بد العام الدراسي الجديد 2018- 2019، المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية ، والضغط على الاحتلال من أجل تأمين حريتهم والالتحاق بمدارسهم لتلقى تعليمهم كباقى الأطفال في العالم .

وقال د. حمدونة أن ما يقارب من مليون وثلاثمائة الف طالب وطالبة توجهوا للمدراس صباح اليوم في كافة أرجاء الوطن ، وتم حرمان ما يقاب من (300) طفل بينهم (3) فتيات قاصرات، من التوجه لمدارسهم كنظرائهم الطلبة متجاوزة بذلك إدارة مصلحة السجون الاسرائيلية والحكومة الاسرائيلية خصوصيتهم ومتطلباتهم التى أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .

وأضاف د. حمدونة إن سلطات الاحتلال ترتكب بحقهم الأطفال عشرات الانتهاكات كالتعذيب النفسى والجسدى ، واستغلال بنية الطفل الضعيفة ، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع أحياناً بالكلاب ، واستخدام وسائل غير مشروعة كالخداع والوعود الكاذبة ، والمعاملة القاسية ، والمحاكم الردعية العسكرية والقوانين الجائرة ، والعقابات بالغرامات المالية والعزل الانفرادى واستخدام القوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهم وبأعمارهم , والتفتيشات الاستفزازية .

وأشار إلى المعاملة القاسية التي يتعرضون لها والمخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ومرشدين يوجهون حياتهم والتعامل معهم كأطفال بعيداً عن سياسة الترهيب بهدف تدمير الطفولة الفلسطينية ، والالحاق بها الآثار الصحية والنفسية والجسدية والاجتماعية .

ودعا د. حمدونة المنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى لمتابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في المعتقلات الاسرائيلية، وسماع شهاداتهم ، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرئمها بحقهم ، وتأمين الحماية لهم .