ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أسرى
  3. عرض الخبر

أجهزة السلطة تعتقل المحرر صهيب بسام السعدي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 12:11 - 29 اغسطس 2018
تعبيرية تعبيرية
مشاركة

اعتقلت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في مخيم جنين بالضفة المحتلة، المحرر من سجون الاحتلال صهيب السعدي، نجل القيادي في الجهاد الإسلامي الشيخ بسام السعدي مساء أمس الثلاثاء.

وقالت مصادر محلية ، إن قوة من امن السلطة داهمت مساء أمس المكان الذي يعمل فيه صهيب، واقتادته إلى جهة مجهولة.

وكانت قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت الأسير المحرر صهيب السعدي بتاريخ 09/11/2013م؛ وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة المشاركة في المواجهات ضد قوات الاحتلال؛ والانتماء لحركة الجهاد الإسلامي. والمعتقل السعدي ولد في مخيم جنين شمال الضفة الغربية بتاريخ 4/11/1993.

متعلقات