أبو عاذرة يكشف لـ"مراسلنا"تفاصيل توزيع 55 ألف حقيبة مدرسية وقرطاسية لطلاب"الأونروا"

قال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا) د. فريد أبو عاذرة، إن مدارس وكالة الغوث افتتحت مدارسها بشكل كامل، بعدد 280 ألف طالب توجهوا إلى مدارسهم في كافة مناطق قطاع غزة.

وفيما يتعلق بتوزيع مساعدات قرطاسية، ذكر أبو عاذرة في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية": "تلقينا 55 ألف حقيبة مدرسية تحتوي على بعض القرطاسية ستوزع خلال اليومين القادمين، مشيراً إلى أنه في حال توفر تبرعات إضافية سيتم توزيعها بأسرع وقت ممكن.

وعن تأثير تقليصات الاونروا على عملية التعليم، قال: "نحن اليوم بصدد قبول طلبات الطلاب وتوزيع الكتب المدرسية، وقبول من يرغب في التسجيل والأمور الإدارية الأخرى، وحتى الأن الأمور تسير على أكمل وجه ومن المبكر الحديث عن نتائج التقليصات.

وحول رفض مدارس الاونروا استقبال طلبات تسجيل الطلبة الجدد، أكد أبو عاذرة أن هناك تعليمات بخصوص تسجيل الطلاب المواطنين، مبيناً ان الأمر تحت النقاش بين إدارة الوكالة والرئاسة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لم يتم اتخاذ أي قرار حتى اللحظة".

وأشار أبو عاذرة إلى أن عدد الطلبات المرفوضة لا تتجاوز 700 طلب.

وتوجه اليوم الأربعاء، مليون وثلاثمائة الف طالب وطالبة إلى المدارس في كافة أرجاء الوطن، منهم (526) ألف طالب وطالبة من مدارس "الاونروا"، وسط ظروف استثنائية في ظل حصار خانق على قطاع غزة وعرقلة وصول الطلبة لمدراسهم بالضفة والقدس بسبب الحواجز ، وتهديد بتوقف عمل مدارس الأونروا في ظل تقليص الموازنة العامة للأونروا.

وكان وزير التربية والتعليم د. صبري صيدم أعلن، عن إطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019، والذي سمي بعام التعليم في القدس.

وقال صيدم في مؤتمر صحفي: إن العام الدراسي للطلبة سيبدأ اليوم الأربعاء، وينتهي بتاريخ 30-5-2019.

وأضاف، أن البرنامج الوطني لحماية التعليم في القدس سيتواصل بكل ما يتضمنه من خطوات، حيث لا رسوم على طلبة الإنجاز، والمنح الدراسية لطلبة القدس متواصلة، وكتب اللغة الانجليزية مجاناً.

وكشف عن أنه سيتم إلغاء امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للفروع المهنية للطلبة الراغبين بالالتحاق بهذه الفروع، واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، فيما أن هذا النظام مطروح على طاولة مجلس الوزراء لإقراره بشكله النهائي.

وأشار صيدم، إلى أن سيتم افتتاح 59 صفاً تمهيداً جديداً في المدارس الحكومية، علماً ان عدد الرياض الحكومية تضاعف من 100 إلى 204 في غضون 3 سنوات.

وتابع: في إطار الاستجابة للزيادة المضطردة في أعداد الطلبة، وضمان حصولهم على تعليم نوعي، سيتم افتتاح 18 مدرسة جديدة بتكلفة تجاوزت 25 مليون دولار.

وأردف صيدم: ابتداءً من العام الجديد سيتم البدء بتدريس المنهاج الجديد للصف الثاني عشر، وبذلك تكون حلقة تطوير المناهج للمسارات الأكاديمية اكتملت.

وأضاف، أنه سيتم توفير متطلبات دمج ذوي الإعاقة بتوفير المتطلبات البشرية والمادية، ليرتفع عدد غرف المصادر من 171 إلى 211، إضافة إلى رفع عدد المرشدين في مدارس الضفة إلى 1200.

وأوضح وزير التربية والتعليم العالي، أنه سيتم البدء في تدريس مقرر البرمجة في كافة المدارس من الصف الخامس حتى العاشر، كما سيتم افتتاح مدارس فلسطينية جديدة خارج الوطن، ابتداءً من تركيا ثم ماليزيا، حيث ستدرس المنهاج الفلسطيني.

وقال صيدم: إنه سيتم إطلاق نظام تسريع التعليم وفق ما نص عليه قانون التربية والتعليم، وزيادة عدد مدارس التعليم الذكي إلى 150 مدرسة.