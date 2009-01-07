دبلوماسي مصر: نخسر 9 ملايين دولار يومياً جرّاء صفقة تصدير الغاز لـ« إسرائيل »

فلسطين اليوم : قسم المتابعة

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، أمس باستمرار تنفيذ الحكم القاضي بوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار تقل عن الأسعار العالمية وقيمته السوقية وإلزام الحكومة المصرية بتنفيذ الحكم بمسودته.

كما قضت المحكمة بقبول الاستشكال المقدم من السفير السابق بالخارجية المصرية إبراهيم يسري الذي سبق له الحصول على هذا الحكم في 18 من شباط الماضي على ضوء دعواه التي أقامها، مطالباً "بوقف قرار بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار أقل من الأسعار العالمية على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".

وقال يسري :"إن مصر تخسر يومياً 9 ملايين دولار جراء هذه الصفقة، وإن صفقة كهذه كان من الأجدر التعامل معها بعرضها أولاً على مجلس الشعب لإبداء رأيه فيها بالموافقة أو الرفض على اعتبار أن الغاز المصري ملك للشعب وليس لشركة خاصة لا سيما أن المدة المقدرة للغاز بمصر هي في حدود 17 سنة".

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري أمام المحكمة الإدارية العليا، قائلة:" إن هذه القضية ليست من اختصاص القضاء الإداري وتحددت جلسة في الثاني من شباط المقبل للنظر به".