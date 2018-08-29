محكمة تابعة للاحتلال تقضي بشرعنة بؤرة استيطانية شمال رام الله

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، النقاب عن قرار من المحكمة المركزية بالقدس لشرعنة بؤرة استيطانية في شمال مدينة رام الله رغم إثبات ملكيّتها لمواطنين فلسطينيين.

وبحسب صحف عبرية مختلفة، فإن المحكمة قررت أمس الاعتراف بالبؤرة "متسبيه كرميم" شمال مدينة رام الله، ومنع أي خطوة لهدم منازل المستوطنين فيها بزعم أنها "بنيت بحسن نية" على أراضٍ فلسطينية.

وقالت صحيفة إسرائيل هيوم إن هذا القرار يعد سابقة قضائية في أول خطوة لتطبيق قانون شرعنة البؤر الاستيطانية "التبييض" الذي أقر من قبل الكنيست منذ أشهر، مشيرةً إلى أن ذلك سيساهم في تسوية البؤر الأخرى.

وبحسب الصحيفة، فإن قرار المحكمة سيسمح لـ "الدولة" بتحمل المسؤولية وتعويض المستوطنين دون إخلاء البؤرة حتى وإن أثبت الفلسطينيون ملكيتهم لذلك.