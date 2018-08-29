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جرافات الاحتلال تهدم مسلخاً وبركسين جنوب جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 10:06 - 29 اغسطس 2018
من مكان الهدم من مكان الهدم
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هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مسلخا لطيور الحبش، وبركسين في برطعة جنوب غرب جنين، الواقعة داخل جدار الضم والتوسع العنصري .

وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال بمساندة قوات كبيرة من الجيش، وبما تسمى "دائرة الترخيص والبناء" الإسرائيلي، هدمت مسلخا لطيور الحبش بالكامل مع معداته، ولم تسمح للمالك عنان الشافعي من محافظة نابلس بإفراغ المسلخ قبل هدمه.

كما هدمت تلك القوات بركسين أحدهما قيد الإنشاء والآخر لتربية الحيوانات، يعودان للمواطنين معتصم عزيز قبها، ويحيي راتب قبها؛ بحجة عدم الترخيص.  

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