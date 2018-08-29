الاعلام العبري: إيران تتباهي بزرع جاسوس لها في "إسرائيل"

أكد وزير الأمن الايراني سيد محمود علوي أن قسم مكافحة التجسس يعد أحد أقوى الأقسام في الوزارة وأقوى قسم بين نظيراته في العالم، مضيفاً: "لقد كان لدينا جاسوس في إحدى الحكومات المعادية لنا".

وحسب الاعلام العبري، الذي نقل الخبر نقلا عن الصحافة الايرانية فإن الوزير الايراني يقصد هنا عضو المجلس الوزاري المصغر سابقاً العضو رونين سيغف والمتهم في "إسرائيل" بالتجسس لصالح إيران.

وفي تصريح أدلى به للتلفزيون الإيراني مساء أمس الثلاثاء، أشار علوي إلى محاولات الأعداء للتغلغل في البلاد واستقطاب الجواسيس وقال، إن قسم مكافحة التجسس في وزارة الامن يعد من اقوى الاقسام فيها واقوى قسم بين نظيراته في العالم بحيث كان لنا عميل في حكومة أحد أعدائنا.

ولم يُشرْ وزير الأمن إلى أي دولة أو نظام يعود هذا الشخص، علماً بأن وسائل الاعلام في الكيان الصهيوني ومنها "جيروزاليم بوست" كانت قد أعلنت قبل نحو شهرين نقلا عن جهاز الأمن الداخلي الصهيوني (الشاباك) عن اعتقال وزير الطاقة السابق جونين سيغف بتهمة التجسس لصالح إيران وأنه كان يزودها بالمعلومات منذ أمد.