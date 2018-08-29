الحمد لله يطلق على العام الدراسي الجديد ب"عام القدس"

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدلله عن افتتاح العام الدراسي الجديد لعام 2018-2018, وسط إصرار افتتاح العام الدراسي الجديد من مدارس القدس، وحماية مؤسساتها التعليمية إثباتا لتمسكنا بهويتنا التعليمية والثقافية.

وأطلق الحمد لله خلال كلمة له في افتتاح العام الدراسي الجديد في فلسطين ، على العام الحالي "بعام القدس"

وقال الحمدلله ، أن المنهاج التعليمي الفلسطيني يتناسب مع الحاجات الوطنية ومواكب للأسس العالمية، منوهاً إلى أنه يزيد من نوعيتها في سوق العمل الفلسطيني.

وبين أنه تم بناء مدارس في غزة والضفة، وافتتاح مدارس في المستشفيات حتى يتمكن للطلبة المرضى من اكمال تعليمهم، مشدداً على أنه مواصلة الوقوف مع شعبنا، وبناء المدارس وتطوير المنهج الدراسي، مشيراً إلى أنه بالتعليم وحده نثبت حقنا ونحمي شعبنا.