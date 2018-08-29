حملة اعتقالات تطال 22 مواطناً من الضفة

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، مختلف مناطق الضفة المحتلة، واعتقلت 17 مواطناً، فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق.

وعرف من المعتقلين:

1. حمزة معين طبنجة- نابلس

2. أحمد السمحان- نابلس

3. أحمد أبو غليون- مخيم عسكر بنابلس

4. فاروق عبيسي- بيت دجن شرق نابلس

5. براء ريحان- تل غرب نابلس

6. علي يوسف محمد كميل- قباطية جنوب جنين

7. عمر هاشم كميل- قباطية

8. رائد أبو معلا- قباطية

9. زياد سرحان زيد الكيلاني- سيريس قرب جنين

10. أمين عبيد- كفر قدوم شرق قلقيلية

11. سامر صبحي الريماوي- بيت ريما غرب رام الله

12. سيف شريم- بيت ساحور قرب بيت لحم

13. سعيد إلياس- بيت لحم

14. مصعب منير رضوان اخليل- بيت أمر شمال الخليل

15. خضير يوسف عوض- بيت أمر

16. محمد عيسى بحر- بيت أمر

17. عبد الله بسام الطيط- بيت أمر

18. طاهر عصافرة- بيت كاحل غرب الخليل

19. محمود أبو ربيع- مخيم الجلزون شمال رام الله

20. محمد جميل أبو رداحة- مخيم الجلزون

21. محمد صافي- مخيم الجلزون

22. أحمد البايض- مخيم الجلزون

كما واصيب شاب خلال مواجهات في منطقة الدوحة ببيت لحم، واقتحمت قوات الاحتلال منزل لعائلة الهريمي في بيت لحم، واعتدت على مواطن فيه.

فيما اندلعت مواجهات في بيت ريما برام الله، وكذلك مخيم الجلزون شمالاً.