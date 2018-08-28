قطر تمنح قائد أمريكي وسام شرف عسكري

أجرى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، لقاء مع قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، الفريق جيفري هاريغان.

وأوضحت وكالة "قنا" القطرية الرسمية أن اللقاء، الذي جرى في الديوان الأميري صباح اليوم تطرق إلى "استعراض علاقات التعاون الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب، وعدد من الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك".

وفي بداية اللقاء منح الأمير تميم هاريغان، الذي تنتهي قريبا فترة قيادته للقوات الجوية في المنطقة، وسام الشيخ جوعان للإقدام العسكري من الطبقة الأولى "تقديرا لجهوده المخلصة في تعزيز العلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين".

وقد أعرب آل ثاني "عن شكره لقائد القوات الجوية بالقيادة المركزية الأمريكية لدوره في تعزيز العمل المشترك بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية لاسيما في مجال محاربة الإرهاب".

ويعد وسام الشيخ جوعان من الأوسمة العسكرية التي يمنحها أمير قطر للذين يؤدون عملا استثنائيا في المجال العسكري.