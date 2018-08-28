الاحتلال يفرج عن الصحفي بهاء نصير

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الزميل الصحفي المصور لدى وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" بهاء نصر.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الزميل نصر صباح اليوم، أثناء تغطيته الأحداث التي جرت في قرية رأس كركر غرب رام الله، حيث اعتدت على الأهالي الذين هبوا للدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح شق طريق استيطاني.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، منهم رئيس مجلس قروي كفر نعمة خلدون الديك والزميل بهاء نصر، واعتدت على عدد آخر في منطقة جبل الريسان بالقرية، حيث يحاول المستوطنون شق طريق استيطاني جديد للسيطرة على أجزاء من الجبل.

واعتدت قوات الاحتلال على الزميل نصر بالضرب على الرأس بالأيدي وأعقاب بنادقهم، ونقلته إلى مركز اعتقال بالقرب من قرية نعلين، وأفرجت عنه بعد عدة ساعات عند مستوطنة "بيت إيل" شمال البيرة، حيث استلمه الارتباط العسكري الفلسطيني، وكان الزميل بهاء نصر أصيب عدة مرات خلال تغطيته انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وأرضه.