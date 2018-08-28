الاحتلال يشدد اجراءاته على الحواجز بمدينة نابلس

شهدت العديد من الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية إجراءات عسكرية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الموجودة عليها.

وأفاد شهود عيان أنّ حاجز عناب الفاصل بين مدينتي نابلس وطولكرم شهد بعد ساعات عصر اليوم الثلاثاء، إجراءات مشددة تمثلت بالتدقيق بهويات ركاب المركبات واحتجاز بعضها وتفتيشها.

وفي السياق ذاته، أفاد شهود عيان أن حاجز حوارة الاحتلال جنوب المدينة شهد إجراءات مماثلة؛ الأمر الذي أدى إلى نشوب أزمة مرورية خانقة نتيجة لذلك وإعاقة وصول الموظفين والطلاب إلى أماكن سكنهم تزامنا مع انتهاء الدوام للمؤسسات والجامعات وانشغال المواطنين بالتجهيز لموسم المدارس.