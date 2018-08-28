المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم لوجود نقص في بعض الصفحات وهي (192، 195، 196، 199)، ما يعني وجود خلل واضح في هذه النسخة.

وأوضح حسين أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة المؤسسة المصرية السورية، بتصريح رقم (41) الصادر في 29/4/2015، بإذن من مجمع الأزهر للبحوث الإسلامية، في جمهورية مصر العربية.

وناشد حسين المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه الطبعة بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوها إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات، حيث من الملاحظ زيادة الأخطاء في طباعة وتصوير المصاحف.