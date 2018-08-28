ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشباك يزعم الكشف عن شبكة نسوية لحماس في الضفة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 19:21 - 28 اغسطس 2018
الشاباك يعتقل الشاباك يعتقل
مشاركة

زعم جهاز الشاباك الاسرائيلي بأنه كشف قبل اسابيع عن بنية تحتية واسعة النطاق لحركة حماس في الخليل،  وضمت نساء فلسطينيات عملن سرا بهدف تحويل اموال من قيادة حماس في الخارج.

و وفقاً لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فقد تم تقديم لوائح اتهام  قبل ايام في المحكمة العسكرية في الضفة الغربية .

و وفقا للشاباك، فالأموال تم تجنيدها لتنفيذ عمليات  وتجنيد نشطاء وتنسيق النشاطات داخل المساجد ولمساعدة اهالي الاسرى وتحريض عبر الانترنت.

ورأس الشبكة  نزار شحادة وفارس ابو شرح وهما نشطاء كبار في حماس  قضوا سنوات من قبل في السجون الاسرائيلية، وحسب الشاباك فالاثنان استخدما نساء لتمرير رسائل مشفرة سرا تخص حماس.

كمل خططت الشبكة السيطرة على  بلدية الخليل والمؤسسات الخيرية الكبرى في الضفة الغربية 

و بحسب الشاباك، فرأس النسوة  دينا  الكري كرمي  زوجة الشهيد  نشأت الكرمي منفذ العملية التي ادت لمقتل اربعة "إسرائيليين". 

و زعم أن نشاط الشبكة  توسع خلال السنوات الماضية  لتجنيد عشرات النسوة الفلسطينيات  تم ارسال بعضهن للحصول على اموال من الخارج برفقة مبعدي صفقة شاليط  ومن بينهم الاسير المحرر ناصر الدين المتواجد في تركيا.

 

 

متعلقات