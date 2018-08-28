"فلسطين" على موعد بموجة حر و رطوبة

تستقبل البلاد مع يوم الأربعاء كتلة هوائية أكثر حرارة ، لتتأثر بأجواء صيفية حارة بوجع عام ٍ اعتباراً من نهاية الأسبوع وخلال الأسبوع المُقبل .

وتشير التوقعات الى أن الحرارة ستتجاوز مُعدلاتها بحدود 3-5 درجات مئوية في أغلب المناطق ، فيما تكون الاجواء ليلاً دافئة وأكثر حرارة بشكل كبير مقارنة مع الليالي الحالية.

حيث من المتوقع أن تسود أجواء حارة نسبياً الى حارة فوق الجبال ، لتلامس العظمى وخاصة مع مطلع الأسبوع المقبل في القدس وعموم الجبال 33 درجة مئوية ،

وتكون الأجواء حاره ورطبة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية ، اما في المناطق الداخلية والمنخفضة والأغوار تكون الاجواء شديدة الحرارة وتشارف على الأربعين درجة مئوية.

ويعود السبب الى اندفاع لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا عبر شبه الجزيرة العربية نحو المنطقة ، وذلك نتيجة توقع هبوط كتلة هوائية باردة نحو جنوب القارة الاوروبية.