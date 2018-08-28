ضبط 220 قطعة أثرية شمال القدس

ضبطت شرطة ضواحي القدس، فجر اليوم الثلاثاء، 220 قطعة أثرية تنوعت بين القطع المعدنية والفخارية الأثرية بمنزل ببلدة مخماس شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن معلومات وردت لإدارة شرطة السياحة والآثار تفيد بوجود مواد أثرية بمنزل ببلدة مخماس، على الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة ثم تحركت قوات للمنزل لتفتيشه.

وأضاف أن القوة باشرت بعملية التفتيش فور وصولها، وضبطت القطع الأثرية والتي تنوعت بين قطع نقدية وفخارية وأحجار أثرية تعود للعديد من العصور .

وأكد ارزيقات أن القوة قبضت على صاحب المنزل وتم توقيفه والتحرز على المواد المضبوطة لحين إحالتها للنيابة العامة.