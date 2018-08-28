اليابان تعتبر استمرار النشاطات الاستيطانية انتهاكًا للقانون الدولي

اعتبرت الحكومة اليابانية إقرار حكومة الاحتلال خططاً لبناء أكثر من 1000 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية انتهاكًا للقانون الدولي.

وأبدت الحكومة اليابانية أسفها على استمرار النشاطات الاستيطانية بالرغم من دعوات المجتمع الدولي المتكررة بما فيها اليابان لتجميد تلك النشاطات.

وأكد السكرتير الإعلامي لوزارة الخارجية اليابانية "تاكيشي أوسوغا" في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن حكومة بلاده دعت حكومة إسرائيل مرارًا وتكرارًا لتجميد نشاطاتها الاستيطانية بشكل كامل، حاثًا حكومة إسرائيل لتجميد نشاطاتها الاستيطانية والامتناع عن تنفيذ مخطط البناء الذي يقوض إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.