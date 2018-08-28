عباس يستقبل وفدًا إسرائيليًا في رام الله

استقبل الرئيس محمود عباس يوم الثلاثاء، وفدًا يضم عددًا من الأكاديميين الإسرائيليين برئاسة البروفيسور إيلاي الون، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحضور مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي القيادي في حركة "فتح" محمد المدني.

وجدّد عباس خلال اللقاء-وفق وكالة الأنباء الرسمية "وفا"- تأكيده على تمسّك السلطة الفلسطينية بتحقيق "السلام العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، رغم كل المعيقات والصعوبات التي تضعها حكومة الاحتلال في طريق تحقيق عملية التسوية".

وحسب الوكالة، أشار عباس إلى أهمية دور الشباب لدى الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في "صنع السلام"، مؤكّدًا حق الأجيال المقبلة في "العيش بحرية وسلام بعيدًا عن الكراهية والعنف والاحتلال".

من جانبه، قال مدير عام ما يُسمى "مجلس السلام والأمن" في "إسرائيل" اري شوعاني إن قانون "القومية" سيئ للإسرائيليين قبل الفلسطينيين، داعيًا حكومة الاحتلال إلى "إلغائه فورًا".