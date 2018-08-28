الشيخ عزام: المقاومة هي الجدار المتين للدفاع عن الأمة الإسلامية

أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، بأن المقاومة الفلسطينية هي الجدار المتين للدفاع عن الأمة الإسلامية وعن أبناء شعبنا الفلسطيني، فالمجاهدين هم أمل الأمة في الدفاع عنها وحمايتها من الأخطار التي تهددها.

وأضاف عزام خلال حديثه في مخيمات المجد التي تقيمها وحدة التعبئة التابعة لسرايا القدس، بأن الحمل الثقيل الملقى اليوم على عاتق المسلمين وحركات المقاومة في فلسطين، يتمثل في الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس وحمايتها وتطهيرها من دنس المحتل الغاصب، وأن تبقى بوصلتهم متجه نحو القدس وفلسطين.

وتابع قائلاً: "الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى جيل شاب كجيل أسامة بن زيد، ليحمل الراية ويقود المسيرة، ويدافع عن أرضه وكرامته وشعبه وأمته، جيل ملتزم بتعاليم وأخلاق إسلامنا العظيم.

وأشار عزام إلى أن حركة الجهاد الإسلامي ومنذ بداية تأسيسها على يد الدكتور فتحي الشقاقي , كانت تضع صوب أعينها الاهتمام بجيل الشباب اقتداء بالنبي وصحابته , فالشباب هم عماد هذه الأمة ومصدر قوتها وعزتها .

واستطرد قائلاً : " لقد عملت سرايا القدس على إنشاء وحدة التعبئة , لتعد لنا جيلاً شاباً يحمل راية التحرير ومقاومة هذا المحتل الغاصب , جيل مواصفاته واضحة جيل الإيمان والوعي والثورة.

وفي نهاية حديثه وجه عزام رسالته لمجاهدي وحدة التعبئة , قائلاُ لهم أنتم الأمل وعليكم الرهان , الأسرى والمسرى ينتظرونكم والمرحلة تحتاج لمجاهدين أمثالكم , والعيون ترنو لأفعالكم .

بدوره أشار أبو محمد مسؤول وحدة التعبئة أن الوحدة نظمت مخيمات المجد الصيفية للشباب المستجدين فيها , بواقع خمس مخيمات مركزية على مستوى قطاع غزة .

وأوضح خلال حديثه أن الهدف من هذه المخيمات تعزيز الانتماء الفلسطيني والوعي الحركي لدى الشباب المشاركين , وتنمية الأخلاق والصفات الحميدة في نفوس المشاركين .

وبين أبو محمد أن الفئة المستهدفة في المخيمات فئة الشباب من سن 18-22 عام المؤهلين للانضمام في صفوف سرايا القدس , وأنه تم التركيز على هذه الفئة بالتحديد لأنهم بحاجة ماسة لترجمة وفهم الواقع الفلسطيني من خلال ممارسة الأنشطة الحركية واللقاءات الفكرية، إضافة إلى أن هذا الجيل هو عماد العمل التنظيمي , وحتى يستطيع الشاب أن يستقبل ويستوعب كل أساسيات العمل الحركي والعسكري والدعوي قبل الانخراط في صفوف السرايا.

وأضاف بأن الآمال معقودة على الشباب في هذه المخيمات، لأن يكون شاباً أكثر انتماء للحركة الإسلامية وأكثر حباً للوطن والتضحية من أجله، وأن يصبح شاباً مهيأ للانتقال والعمل في البيئة العسكرية.























