مجهولون يضرمون النار بمسجد شمال غرب نابلس

أضرم مجهولون النار مساء اليوم بمسجد في قرية الناقورة شمال غرب مدينة نابلس، مما أدى إلى إحتراقه بالكامل.

وقال أحمد أبو حشيش رئيس مجلس قروي الناقورة لـ معا أن النيران أتت على مسجد الريان بالكامل، مشيرا الى أن المسجد 400 متر يقع في الطابع الرابع من مجمع كبير يوجد به أيضا مقر المجلس البلدي وخدمات اخرى.

وأضاف أبو حشيش في تصريحات صحفية أن المعلومات الاولية تشير الى أن الحريق وقع بفعل فاعل حيث يوجد عبوة "تنر" وهي مواد سريعة الاشتعال على البوابة الغربية للمسجد، مؤكدا أن طواقم الدفاع المدني الفلسطيني هرعت إلى المكان واخدمت النيران.

وحول اتهام احد، قال ابو حشيش أن التحقيق ما زال في بدايته ولا يستطيع توجيه الاتهام الى جهة محددة.

ويذكر أن مستوطنة "شافي شمرون" تبعد حوالي 1 كم متر فقط عن مبنى المسجد.