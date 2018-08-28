سعر "خيالي" لرسالة كتبها مانديلا من السجن

قبل 44 عاما، كتب الزعيم الجنوب أفريقي الراحل نيلسون مانديلا رسالة من زنزانته، والآن جاء الوقت الذي تعرض به هذه الرسالة للبيع في مزاد، مع توقعات بتحقيقها سعر كبير.

والرسالة التي كتبها مانديلا في أكتوبر من عام 1974 من محبسه في جزيرة روبن، كانت لتعزية أسرة صديقه وزميله في رحلة الكفاح ضد التمييز العنصري مايكل هارميل، عندما علم مانديلا بوفاته.

ومن المتوقع أن يصل سعر الرسالة المكتوبة بعد 10 سنوات من الحكم على منديلا بالسجن المؤبد، إلى نحو 100 ألف جنيه إسترليني، حسبما أوضحت صحيفة "غارديان" البريطانية.

ورغم أن الرسالة سوف يتم بيعها في مزاد علني في لندن في 14 سبتمبر المقبل، فإن الوثيقة لا تزال موجودة في جنوب إفريقيا، وقد لا يُسمح بمغادرتها البلاد إذا تم شراؤها من قبل مقدم عرض خارج البلاد.

وكتب الزعيم الجنوب الإفريقي رسالته على ورقة رقيقة مغطاة بطوابع السجون الرسمية، إلى باربرا ابنة هارمل وراي زوجته، بعد 4 أشهر من وفاته رفيق الكفاح.

وحسب الرسالة التي نشرت الصحيفة صورة لها، قال مانديلا موجها حديثه إلى باربرا: "كنت أفكر فيك وراي منذ أن سمعت بموت والدك الغالي. ليس لدي أي تفاصيل على الإطلاق عن متى وكيف توفي، ليس من السهل قبول أننا لن نرى مايك مرة أخرى".

ويبدو أن مانديلا كان في بادئ الأمر متشككا في طباع هارميل، حيث كتب: "كنت على قناعة أنه لا يستحق شرف وضعه بين النخبة، وما إن مضت بضع سنوات، حتى أصبحت أتقبل بساطته كفضيلة يمكن للمرء أن يقتدي بها في حياته".

وختم الزعيم الراحل رسالته المؤثرة قائلا: "يقال إن الإيمان مثل شجرة سنديان، ينمو بشكل مطرد، وحين يصبح متجذرا يدوم لقرون. هل ركبتِ حِصانا في حياتك أو شاهدت سباقا للخيول؟ الأمل هو الحصان الذي تركبين عليه وتسافرين إلى وجهتك للوصول إلى الفوز، وثروتي الوحيدة في الحياة هي أن لي أصدقاء علموني تلك الأشياء، وكان من بينهم والدكِ الحبيب".