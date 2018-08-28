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أسير من جنين يدخل عامه الـ (30) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:57 - 28 اغسطس 2018
الأسير المجاهد رائد محمد شريف السعدي الأسير المجاهد رائد محمد شريف السعدي
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن الأسير المجاهد رائد محمد شريف السعدي (52 عاماً)؛ من بلدة السيلة الحارثية قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة، أنهى تسعة وعشرين عاماً على التوالي في الأسر، ويدخل اليوم عامه الثلاثين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير رائد السعدي بتاريخ 28/08/1989م؛ وأصدرت المحكمة "الإسرائيلية" حكماً مشدداً على الأسير رائد السعدي بالسجن المؤبد مرتين؛ بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

وأضافت مهجة القدس أن الأسير رائد السعدي انضم لقائمة "جنرالات الصبر" قبل أربعة أعوام؛ وجنرالات الصبر هو مصطلح يطلق على من أمضى في سجون الاحتلال ما يزيد عن ربع قرن من الزمان؛ وهو عميد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير المجاهد رائد السعدي ولد بتاريخ 20/02/1966م، وهو أعزب، ويقبع حالياً في سجن جلبوع.

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