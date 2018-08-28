عباس: متمسكون بتحقيق السلام مع "إسرائيل" رغم المعيقات والصعوبات

أكد رئيس السلطة محمود عباس، أن قادة السلطة متمسكة بتحقيق (السلام) العادل والشامل القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، رغم كل المعيقات والصعوبات التي تضعها الحكومة "الإسرائيلية" في طريق تحقيق (السلام).

جاء ذلك خلال استقبال رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، وفدا يضم عددا من الأكاديميين الإسرائيليين، برئاسة البروفيسور ايلاي الون، بحضور مسؤول لجنة التواصل مع المجتمع الإسرائيلي محمد المدني بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأشار عباس إلى أهمية دور الشباب لدى (الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي) في صنع السلام، مؤكدا حق الأجيال المقبلة في العيش بحرية وسلام بعيدا عن الكراهية والعنف والاحتلال.

بدوره، قال مدير عام مجلس (السلام) والأمن في دولة الاحتلال اري شوعاني، "إن قانون القومية سيئ للإسرائيليين قبل الفلسطينيين، ويجب إلغاؤه فورا".