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الكشف عن روبوت "إسرائيلي" لإنقاذ الجنود المصابين في المعارك

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:42 - 28 اغسطس 2018
روبوت طبي- (غوغل) روبوت طبي- (غوغل)
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كشفت مجلة "إسرائيلية" اليوم الثلاثاء النقاب عن روبوت عسكري "إسرائيلي" هدفه تقديم خدمات طبية لإنقاذ الجنود المصابين في المعارك.

وبحسب مجلة ماكور ريشون العبرية، فإن هذا الربوت إلى جانب قدرات عسكرية أخرى من شأنها تحسين الاستجابة الطبية للجنود في المعارك وإنقاذ حياة العشرات من الجنود.

ونقلت المجلة عن ضابط كبير قوله "إن 90% من الذين قتلوا في الحروب والمعارك كان من الممكن إنقاذ حياتهم"، مبينا أنهم قتلوا بسبب نزيف داخلي لم يتم تحديده في الوقت المناسب.

وأشار الضابط إلى أن هذا الربوت سيكون قادرا على نقل معدات طبية بحوالي 40 كيلو غراما ولداخل مناطق "العدو" بـ 8 كيلو متر من مكان انطلاقها، كما أنها ستنقل ملصقات طبية فريدة من نوعها ستعمل على مراقبة حالة المصاب ونقل المعلومات لجهاز ذكي سيكون بيد طبيب لتحديد المشاكل الداخلية وعلاجه.

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