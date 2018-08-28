الوزير صيدم يعلن إلغاء امتحان الثانوية العامة للفروع المهنية

أعلن وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم عن إلغاء امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للفروع المهنية؛ واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، مع الإبقاء على خيار الجلوس لامتحان "الإنجاز" لطلبة هذه الفروع لمن أراد.

جاء ذلك إثر مصادقة مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس الوزراء أ.د. رامي الحمد الله؛ على طلب وزارة التربية والتعليم العالي بهذا الشأن.

وأشار الوزير، في بيان صحفي، إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة الإقبال على التعليم المهني والتقني بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تشجيع الالتحاق بالتخصصات المهنية والتقنية التي تحتاجها سوق العمل المحلية والدولية؛ والتي تسهم في الحد من معدلات البطالة، لافتاً إلى أن الوزارة ستزود مجلس الوزراء بالتعليمات الخاصة بنظام الكفاءة المهنية.

وشكر صيدم باسم الأسرة التربوية رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة على هذا القرار الجريء الذي يعد من أبرز قرارات الحكومة لدعم قطاع التعليم بشكل عام والمهني والتقني بشكل خاص.